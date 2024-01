Obras no Lago do Amor entram na reta final e será concluída nesta semana

As obras de reconstrução do trecho da Avenida Filinto Muller, danificado pelas fortes chuvas que caíram em Campo Grande, em janeiro deste ano, estão sendo concluídas. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), desde da manhã de hoje (26), estão sendo feitos plantio de grama no aterro, a também a implantação de sinalização horizontal e vertical.

Conforme informações da Sisep, foi construído uma barragem com mais de 7 mil metros cúbicos de aterro, sendo necessário cerca de 500 viagens de caminhão até o local. A estrutura que a chuva levou, era feita de trilhos e paredes de concreto, com uma altura de cinco metros.

Além do aterro, foi implantado nas primeiras horas da manhã, gramas para evitar que a chuva arraste a terra que protege a barreira de contenção.

Outra obra que também foi realizada no Lago do Amor é o vertedouro, que tem a função de controlar a vazão de água. Segundo a sisep, ela controla naturalmente o grande volume de água que desce para o córrego. A nova barreira terá um controle manual da comporta, ou seja, quando o nível de água do Lago subir, é liberada automaticamente uma maior quantidade de água.

Além da barreira, as avenidas Georges Chaia e Gabriel Spipe Calarge foram recapeadas. Ainda na manhã de hoje (26), foram feitas pistas da ciclofaixa, ao lado do passeio no sentido centro/bairro.

