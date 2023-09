Bovinos são encontrados mortos e outros 130 estavam desnutridos em propriedade rural

Um fazendeiro foi multado em mais de R$ 226 mil por maltratar criação de gado, em uma propriedade rural de Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), foram encontrados 21 animais mortos e 130 estavam extremamente debilitados.

De acordo com a PMA, os gados tinham muitas dificuldades para se levantar. O local não tinha alimentação e o pasto estava seco, sem nenhum pastagem que servia de alimentação para os animais. O proprietário da fazenda já foi autuado pelo mesmo crime em 2020, quando foram localizadas mais de 25 carcaças mortas por desnutrição e 211 bovinos em condições precárias de maus-tratos.

A PMA aplicou uma multa de 226 R$ 226.500, conforme prevê o decreto nº 6.514/2008, e também responderá criminalmente. Por ser reincidente a multa teve um valor alto, porque ela foi triplicada.

Além da autuação, o proprietário foi notificado também a providenciar alimentação adequada aos animais, além de instalação de bebedouro no pasto.

