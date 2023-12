Vereadores aprovam cinco projetos na sessão desta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão desta quinta-feira (21), cinco projetos. Em única discussão e votação, foi aprovado projeto de resolução n. 516/23, do vereador Coronel Villasanti, que institui a sessão solene em comemoração ao “Maio Amarelo”, mês da conscientização no trânsito.

E também o projeto de resolução n. 525/23, de autoria do vereador Paulo Lands, que institui a sessão solene em comemoração ao dia do Guarda Municipal de Campo Grande, comemorado no dia 10 de outubro. Em segunda discussão e votação, os vereadores aprovaram o projeto de lei 10.817/22, que institui em Campo Grande a Semana Cultural do Artista, que será realizada anualmente na primeira semana de dezembro, tendo sua abertura oficial sempre no dia 3. A proposta é do vereador Ronilço Guerreiro.

Já em primeira discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei n. 10.980/23, de autoria do vereador Ademir Santana, que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande o “Dia Municipal do Chamamé”, a ser celebrado anualmente em 19 de setembro. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei n. 10.865/23, que institui o mês “Dezembro Laranja” de prevenção ao câncer de pele em Campo Grande. A proposta é dos vereadores Prof. André Luís e Dr. Victor Rocha.

