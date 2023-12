Ex-diretor da administração nacional de alimentos da China é julgado por aceitar subornos

Zhang Wufeng, ex-diretor da Administração Nacional de Alimentos e Reservas Estratégicas, foi submetido a julgamento nesta quinta-feira por aceitar subornos. O caso foi ouvido pelo Tribunal Popular Intermediário de Deyang, na Província de Sichuan, sudoeste da China.

Durante o período compreendido entre 2003 e 2022, Zhang utilizou suas diversas posições para auxiliar indivíduos e entidades em questões relacionadas à contratação de projetos e promoções de carreira. Em contrapartida, aceitou dinheiro e propriedades avaliadas em um total de mais de 16,47 milhões de yuans (cerca de US$ 2,25 milhões) entre os anos de 2006 e 2022, conforme apurou a Procuradoria Popular Municipal de Deyang.

No tribunal, os procuradores apresentaram as provas reunidas, as quais foram minuciosamente examinadas pelo réu e sua equipe de advogados. Zhang, durante o julgamento, declarou-se culpado e expressou remorso em sua declaração final.

O veredicto deste caso será anunciado oportunamente, representando um marco no combate à corrupção na China e uma demonstração do compromisso das autoridades em garantir o cumprimento da lei e da ética no serviço público.

Com informações do https://portuguese.news.cn/