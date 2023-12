Fiems considera acertada nova redução na taxa de juros

A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) considera acertada a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, de reduzir pela segunda vez consecutiva a taxa básica de juros (Selic) em 0,5 ponto percentual. O comportamento dos preços fez o Banco Central (BC) cortar os juros pela segunda vez no semestre e o percentual foi para 12,75% ao ano.

A sequência da redução da taxa de juros é um passo importante no sentido de aliviar o orçamento das famílias e empresas, abrindo mais espaço para o aumento do consumo e para a melhoria das condições de crédito.

Segundo o presidente da Fiems, Sérgio Longen, a decisão vai na direção correta, uma vez que não compromete o processo de combate à inflação e evita um desaquecimento maior da indústria e da economia. “Isso ficou claro com a queda da inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses, saindo de 8,73% em agosto de 2022 para 3,98% em agosto de 2023. Portanto, a indústria sul-mato-grossense entende que o atual comportamento da inflação garante o espaço necessário para a continuidade do esperado ciclo de queda dos juros”, avaliou.

