Câmara Municipal proíbe uso de bermudas por homens na Casa de Leis

Homens trajando bermudas estão proibidos de circular, permanecer ou até de participar de sessões na Câmara dos Vereadores de Campo Grande. A nova regra da Casa de Leis, foi publicada em edição no Diário Oficial, na manhã de hoje (24).

Conforme divulgado pelo Diário Oficial, o uso da peça de informal já era vetado pela casa, mas agora está oficializada. O uso do boné na Casa de Leis está permitido, desde que seja retirado durante a identificação na portaria.

Ainda de acordo com o Diário Oficial, não informou mudanças sobre vestimentas de mulheres.

Também foi modificado o horário de visitação em dias úteis. O início será das 7h às 18h, com exceção a eventos oficiais ou em casos previamente autorizados.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.