MS completa 46 anos com grande festa no Parque das Nações no dia 11

Mato Grosso do Sul celebra 46 anos de criação com uma grande festa no Parque das Nações Indígenas, dia 11, a partir das 15 horas, com apresentações musicais (com direito a artistas como Paulo Simões e Gabriel Sater), brinquedos, economia criativa nas tendas e praça de alimentação.

Os shows começam com Batucando Histórias e seguem com Maestro Martinelli; Violas Pantaneiras com Paulo Simões e João Ormond; e a noite termina com Gabriel Sater. O evento é uma realização do Governo de MS por meio da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania e Fundação de Cultura. A entrada é gratuita.

O diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Eduardo Mendes Pinto, afirmou que o show é um presente para a população. “Será um momento de grande celebração do desenvolvimento do nosso Estado. A festa terá muita surpresas, show fantásticos, além de barracas com economia criativa e praça de alimentação. Será um dia de muita alegria para todos, venham para o Parque”.

Atrações

O Projeto “Violas Pantaneiras”, criado pelos cantores, violeiros e compositores João Ormond e Paulo Simões, em sua primeira apresentação em Mato Grosso do Sul, terá alguns convidados especiais: a cantora Ana Rafaela e a dupla Nico e Lau, muito populares no Mato Grosso, e a cantora Flora Menezes (filha de Simões) e o sanfoneiro Guarany, da dupla com Tostão, representando Mato Grosso do Sul, além de uma banda de apoio recrutada entre os mais destacados músicos do nosso cenário.

Esse encontro de dois compositores/cantores e músicos revela a força da diversidade cultural da região pantaneira, mostrando uma pluralidade de ritmos fronteiriços: polka, chamamé, guarânia, rasqueado, modas e rancheiras. Com papel de destaque reservado à viola caipira, redescoberta e cada vez mais valorizada por novas gerações, ao lado da viola-de-côcho, instrumento rústico genuinamente pantaneiro.

Eduardo Martinelli, maestro, instrumentista, criador musical já atuou em colaboração com músicos de países como como EUA, Canadá, Itália, Espanha, Portugal, Coreia do Sul, Suíça, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Uruguai, Trinidad Y Tobago e Costa Rica.

Recentemente foi um dos diretores musicais responsáveis pelos concertos de música brasileira apresentados em Dubai-Emirados Árabes Unidos, durante a Expo-Dubai.

Já Brenner Rozales é um jovem concertista de destaque mundial em sua geração. No Brasil, atuou em importantes orquestras, tendo inclusive acompanhado artistas de grande projeção internacional como Andrea Boccelli.

Brenner (viola sinfônica) e Martinelli (violão) interpretarão músicas de diversos estilos, incluindo a música brasileira clássica e popular, bem como adaptações instrumentais da nossa música regional sul-mato-grossense.