Vereadores analisam quatro vetos e dois projetos na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta terça-feira (21), quatro vetos do Poder Executivo e outros dois projetos de lei.

Em única discussão e votação, segue para análise o veto total ao projeto de lei n. 11.010/23, do vereador Dr. Victor Rocha, que institui o “Programa Samu na Escola”.

Também o veto parcial ao projeto de lei n. 10.218/21, de autoria dos vereadores Ademir Santana, Silvio Pitu e William Maksoud, que dispõe sobre a criação do Corredor Gastronômico Turístico e Cultural da Avenida Marinha, no bairro Coophavilla II.

Segue para o plenário também o veto total ao projeto de lei n. 10.851/23, do vereador Dr. Loester, que institui a Política Municipal de Transparência na Gestão da Saúde Pública.

E, ainda, o veto total ao projeto de lei complementar n. 831/22, que acrescenta dispositivos à lei complementar n. 223, de 14 de janeiro de 2014, que dispõe sobre as feiras livres no município de Campo Grande. A proposta é dos vereadores Junior Coringa e Ronilço Guerreiro.

Em primeira discussão e votação, será analisado o projeto de lei n. 10.844/23, do vereador Coronel Villasanti, que torna obrigatória a instalação de telas e gaiolas de proteção nas passarelas e viadutos administrados pelo município de Campo Grande, bem como naquelas sob concessão da iniciativa privada.

E, por fim, o projeto de lei n. 10.963/23, que altera dispositivo da lei municipal n. 6.478, de 9 de julho de 2020, e tem o objetivo de atualizar a expressão utilizada nas publicações de sítios

eletrônicos e redes sociais que visam garantir o direito de acesso pleno à informação das pessoas com deficiências visuais na Capital, que antes era “#Pracegover” e passará para

“#pratodosverem”. A proposta é do vereador Otávio Trad.

Palavra Livre – Durante a sessão, a coordenadora-geral do escritório regional do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Marina Ricardo Nunes Viana, usará a Tribuna para falar sobre o Plano Safra da agricultura familiar. O convite foi feito pela vereadora Luiza Ribeiro. Acesse também: Novo leilão online do Detran tem motos de 2022 e 2023 com lances a partir de R$ 3,6 mil

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria