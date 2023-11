Corinthians diz que proposta de quitação da dívida com a Caixa está equacionada

O Corinthians informou neste domingo (19) que a proposta de quitação da dívida junto à Caixa referente ao financiamento para a construção do estádio Neo Química Arena já está equacionada.

O clube paulista apresentou na sexta-feira (17) ao banco um novo acordo para encerrar o débito pendente.

Em comunicado, o Corinthians informou que o presidente da Caixa, Carlos Vieira, fez uma visita institucional ao estádio neste domingo e que a dívida está equacionada.

“Com a proposta para a quitação da dívida com a Caixa equacionada e em trâmites nos devidos órgãos de controle, a visita institucional serviu para o presidente conhecer in loco nossa casa, reforçando a parceria entre as partes”, diz comunicado assinado pelo presidente do clube, Duilio Monteiro Alves.

O anúncio da negociação entre as partes ocorreu no dia seguinte à visita do presidente corintiano ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto.

O ex-presidente alvinegro e ex-deputado do PT Andres Sanchez também participou do encontro, divulgado por Lula nas redes sociais, onde ele citou que ganhou uma camisa autografada pelo goleiro Cássio.

A assessoria de imprensa do Planalto não deu detalhes sobre o teor da conversa entre os presentes, mas disse que eles falaram do Corinthians. Lula é corintiano.

A tentativa selar um acordo para o pagamento da Neo Química Arena também ocorre a menos de uma semana da eleição que vai definir o novo presidente do Corinthians, no próximo sábado (25).

Atual mandatário, Duilio apoia o candidato André Luiz Oliveira, conhecido como André Negão, membro do grupo Renovação e Transparência, que tem Andres Sanchez como seu principal fundador.

Com informações da Folhapress