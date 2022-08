Vereadora independente conquista aprovação de projeto

Há dois anos os parlamentares independentes não conseguiam aprovar projetos por serem minoria

A Câmara dos vereadores de Três Lagoas possui a maioria dos parlamentares da base do prefeito da cidade, os vereadores que atuam independentes na Casa há dois anos ficavam impedidos de aprovar seus projetos, mas na última semana, depois de mais de dois anos, votaram à favor de projetos em prol da comunidade de autoria da vereadora Sayuri Baez (Republicanos).

“Venho parabenizar os vereadores que hoje votaram a favor de cinco projetos favoráveis que eu apresentei e que vem em encontro a população como o projeto do colar de girassol usado por crianças autistas, o projeto do QRCODE de boras públicas, e sobre lista de espera de pacientes que aguardam para serem atendidos. Eu queria poder falar em prol da nossa população é que zerasse a fila de cirurgias seletivas. Licitações em tempo real para que com transparência a população pudesse acompanhar. Aqui quando temos que elogiar elogiamos e quando criticamos, criticamos. Só espero que o executivo respeite o voto favorável da Casa de Leis. Venho PARABENIZAR, os nobres vereadores.”, comemorou a vereadora.

Na Casa de Leis da cidade, os vereadores aliados do executivo desde que assumiram não aprovavam projetos dos vereadores independentes. Hoje a parlamentar agradeceu e falou sobre a importância de cada um dos projetos propostos.