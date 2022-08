Jorginho é demitido do Atlético-GO antes de semi com São Pau

Após a derrota de 2 a 0 para o Goiás, o técnico Jorginho não passou ilseso por mais um resultado negativo e acabou sendo demitido do Atlético-GO. O comunicado foi divulgado na noite deste sábado (27), nas redes oficiais do time.

“O Atlético Clube Goianiense informa a saída do técnico Jorginho. Agradecemos o profissional pelo período de trabalho no clube, onde mostrou ter grande caráter, deixando um legado positivo de respeito e profissionalismo”, inicia o texto.

“O clube atravessa um momento difícil no ano, com a necessidade de achar alternativas para sair desta situação. A responsabilidade pelos maus resultados é de todos, mas o clube buscará se reerguer o quanto antes. O Atlético tem como prioridades a disputa do Brasileirão e a semifinal da Sul-Americana”, completou o time.

O Atlético Clube Goianiense informa a saída do técnico Jorginho. Agradecemos o profissional pelo período de trabalho no clube, onde mostrou ter grande caráter, deixando um legado positivo de respeito e profissionalismo. ++ pic.twitter.com/xLYNAd3hv1 — Atlético Goianiense (@ACGOficial) August 28, 2022

A demissão de Jorginho acontece antes da partida de ida da semifinal da Sul-Americana, contra o São Paulo, na próxima quinta-feira (1).

O Atlético-GO vem passando por um momento negativo nas competições nacionais, com uma sequência de três derrotas, além de ter sido eliminado pelo Corinthians nas quartas da Copa do Brasil, perdendo o jogo por 4 a 1. Porém, no cenário continental, o clube se mantém bem, contabilizando até uma vitória contra o Nacional de Suárez nas quartas por 4 a 0.

Essa foi a segunda passagem de Jorginho pelo time goianiense. Na sua primeira vez, ele chegou a comandar o Dragão por um mês, entre abril e maio de 2021. Após um ano, ele foi recontratado em maio de 2022, ficando no comando por três meses. Em 2022, foram disputados cerca de 27 jogos, contabilizando 10 vitórias, 6 empates e 11 derrotas.

