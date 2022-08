PDT descumpre pedido da nacional e fica com chapa tucana

O PDT nacional na última semana pediu a retirada da coligação do PSDB no Estado, por não apoiarem o nome apresentado ao senado, mas na contra mão do partido, o Estadual decide permanecer na chapa tucana e abraçar a campanha de Tereza Cristina.

A resposta assinada pelo advogado Flávio Pereira Rômulo, no entanto, apenas destaca o posicionamento do PDT-MS de permanecer na coligação. “O Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista no estado de Mato Grosso do Sul, vem (…) informar ao Juízo que permanece na coligação majoritária Trabalhando Por Um Novo Futuro II, para os cargos de governador, vice-governador e senador (e seus suplentes)”.

No dia 23 quando veio a solicitação do presidente Carlos Lupi ao Estado para dar seguimento ao julgamento, o juiz eleitoral Juliano Tannus, relator da ação, pontuou que “não cabe à Justiça Eleitoral examinar os critérios internos pelos quais os partidos e coligações escolhem os candidatos que irão disputar as eleições” e que, conforme orientação do TST (Tribunal Superior Eleitoral), “não é possível a formação de coligação majoritária para o cargo de senador distinta da formada para o de governador.

O PDT mesmo sendo recomendado a não apoio os candidatos a o senado e suplentes, permanecerá no MS com a chapa tucana.