Em MS 2,5 milhões de hectares da Soja já estão semeados

Mais de 67% da área estimada para cultura da soja da safra 22/23 já está semeada em Mato Grosso do Sul de acordo com dados do Boletim da Casa Rural, produzido pela Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS e Sistema Famasul, divulgado nesta semana.

Apesar do avanço de 23 pontos percentuais na operação, nos últimos sete dias, a semeadura ainda se encontra abaixo dos resultados do mesmo período da safra anterior. A região norte possui a maior área semeada, com 74%; o sul tem 68% e o centro está com 59% de média.

O monitoramento dos técnicos do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio – SIGA-MS, apontou que o estádio fenológico das lavouras varia de VE, marcado pela emergência das plântulas e R1, que indica o início do florescimento.

As condições das lavouras permanecem boas em 100% das áreas, sem ocorrência significativa de insetos-praga, contudo, a equipe técnica ressalta a necessidade do controle de plantas invasoras, como o milho voluntário, conhecidas como milho tiguera, que servem como hospedeiro para a cigarrinha (Dalbulus maidis).