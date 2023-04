Vereador da Capital repudia atitude de Dalai Lama

O vídeo que mostrou o DALAI LAMA beijando uma criança com a língua causou uma enorme repercussão e o vereador da Capital Clodoilson Pires fez uma postagem repudiando o ato.

Mesmo o líder espiritual pedindo desculpas o assunto foi comentado e o parlamentar abominou tal atitude e disparou “ Lamentável, horroroso e repugnante isso que o Dalai Lama fez à essa criança. E pior, pessoas vendo e aplaudindo a atitude do líder espiritual. É preciso urgência que algo seja feito, simplesmente pedir desculpas não é algo aceitável. Isso dá margem para outros loucos fazerem isso com outras crianças. Não dá pra passar pano em ABUSO INFANTIL! E não venham falar que isso é cultura ou normal no Tibet. Isso é ABUSO E NUNCA SERÁ NORMAL!” ,enfatizou o pastor.

Ele ainda falou sobre tal atitude ser considerada como ‘ ‘normal” “Fico imaginando quantas pessoas vão achar normal porque veio do grande líder! Fico imaginando quantas crianças e adolescentes vão ficar confusos se isso é normal ou não, pois viram o Dalai fazer e muitos aplaudirem! Temos muito a avançar na proteção das crianças. Precisamos buscar conhecimento para lutarmos com consciência e consistência. Que o Senhor tenha misericórdia das crianças do nosso mundo e país. Que se levantem homens e mulheres que decidam PROTEGER nossas crianças com muita força e garra.”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clodoilson Pires (@clodoilsonpires)

