1º deputada do PT é empossada com plenário lotado

A professora e agora deputada estadual, Gleice Jane Barbosa ( PT), foi empossada na manhã desta terça-feira (11), na Capital com direito ao auditório cheio de amigos e apoiadores que foram apoiar e prestigiar a nova parlamentar, a primeira do partido a ser empossada no Estado.

A deputada com sorriso estampado no rosto tomou posse, na vaga aberta em decorrência ao falecimento do deputado estadual Amarildo Cruz ( PT) e fez um discurso enxuto mas mostrando suas principais bandeiras e defesas. Ela não deixou de falar sobre o momento que vive, que é desafiador e enfrenta a síndrome de síndrome de Guillain-Barré e falou sobre os sintomas e a recuperação.

Feminista a deputada já adiantou que defenderá a causa das mulheres, indígenas, LGBTQI+ e contou com um grande grupo de mulheres que gritavam “partido , partido é das trabalhadoras”, no momento da assinatura da posse.

Em seu discurso ela emocionada destacou “ Nossos sonhos, nossas lutas tomam posse hoje. Quero assumir o meu compromisso com todas as crianças e agradeço a minha família que muito lutaram que eu e minhas irmãs estivessem aqui hoje. Agradeço a Dourados que me acolheu na primeira infância, onde cresci e aprendi que a luta das mulheres é por um mundo com justiça social e melhor. Foi na universidade pública que me fiz militante por uma causa justa. Iniciamos este projeto ainda na juventude quando se auto afirmar feminista ainda soava estranho. Durante nossa trajetória enfrentamos tempos difíceis e fomos superando com resiliência, mas superar a partida repentina do companheiro é duro e foi assim que enfrentamos a triste partida do nosso amigo Amarildo. Perder uma eleição não é uma derrota, mas a morte do nosso querido Amarildo nos encheu de tristeza e mesmo fragilizado se manteve firme diante seus desafios. Ele viveu incansavelmente pela vitória e por justiça social. A morte assustadora nos faz refletir o quão frágil somos. Com as memórias do Amarildo , será lembrado com boas memórias como a luta pelo meio ambiente, anti racismo e com carinho horaremos cada voto depositado em nosso projeto e no projeto de nosso amigo. Amarildo presente. Esta missão me veio em um momento em que eu estava fragilidade e gera sequelas de fraqueza muscular. Tem sido um momento de muita reflexão, e a crescente demanda da educação especial tem me feito pensar nas dificuldades que as pessoas vem enfrentando e quão importante a equipe de enfermagem. Por falar em Saúde quero me dirigir aos deputados porque a saúde de Dourados pede socorro.”, destacou Gleice.

Sobre a política ela também deu o seu parecer. “A política também pede socorro , preciso dizer que nossas diferenças precisam ser respeitadas. Somos diferentes e na diversidade que fortalecemos a democracia e garantir a saúde da política do Estado e do país. Não medirei esforços para melhorar nosso Estado. O nosso Estado é o maior exportador de grãos e precisamos olhar com carinho as novas demandas. Aos poucos o mundo percebe que fazemos parte do meio ambiente e nós corremos risco. Precisamos olhar para seguir em crescimento. A qualidade dos nossos produtos depende também das qualidades de nossas terras que necessita de respeito. A presença indígena em nosso Estado necessita que os conflitos se encerrem. É preciso democratizar as escolas. não cabem mais fechar os olhos para a falta de valorização desses servidores que precisam ter o trabalho reconhecido. Nós mulheres que vamos ao mercado com um salário mínimo e conseguimos garantir a manutenção de nossas casas. São as mulheres que vão aos postos de saúde levar sua família e sabem da necessidade de ter uma saúde preventiva.” defendeu.

A professora foi clara sobre o tom de seu mandato. “ Queremos uma universidade, emprego para a juventude. Temos que ter este cuidado com as pessoas. O meu caminho sobre um viés feminista e antirracista que desenharemos um futuro melhor. Quando uma mulher se levanta, ela não levanta sozinha. Ela levanta a luta livre de violência. Estamos juntas e somos muitas, viva os povos indígenas, viva a luta da diversidade, luta dos negros, do meio ambiente e viva o MS fraterno e democrático.” finalizou sobre aplausos.

O vice-governador Barbosinha ( PP), presente na solenidade de posse, também deu as boas vindas e falou do ex-deputado Amarildo. “Quero saudar todos os presentes neste plenário. Ainda consternado pela perda prematura do grande parlamentar estadual, quero desejar sucesso e deixar as portas do executivo estadual abertas. Desejo para você saúde, força, resiliência, sabedoria e que aqui seja o início de uma linda trajetória política”, cumprimentou Barbosinha, em nome do governador Eduardo Riedel.

O deputado petista Pedro kemp ( PT) representou o partido na Casa dando as boas vindas. ‘“Ainda consternado com a partida do nosso companheiro, Amarildo cruz, custamos a acreditar com o que aconteceu e ele muito empenhado na defesa de suas bandeiras e hoje temos a posse da deputada que com certeza dará sequencia ao trabalho do companheiro e certamente ela implementará sua marca e incorporará novas lutas, principalmente os direitos as mulheres, o combate ao machismo, racismo e a deputada e professora de Dourados, foi presidente do SINTED em Dourados e tem uma militância como feminista o seu compromisso com um MS mais humanos, fraterno e democrático. Teremos uma deputada aguerrida nos direitos das minorias do nosso Estado. Em nome da bancada do PT damos nossas boas vindas ao seu mandato e que dê orgulho ao nosso partido.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.