Com a viagem de Lula para a China, Alckmin assume o cargo de presidente

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou nesta terça-feira (11), para uma viagem de dois dias a China. Com a ausência de Lula, o cargo será gerido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A visita à China promete ser uma das mais importantes e estratégicas viagens internacionais de Lula neste início de mandato, a expectativa é de que mais de 20 acordos sejam assinados.

A agenda do presidente inicia na quinta-feira (13) em Xangai, Lula participará da cerimônia de posse da ex-presidenta Dilma Rousseff no comando do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco de fomento dos Brics, bloco formado pelo Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul. À tarde, ele se reúne com empresários e à noite viaja para Pequim.

Na capital chinesa Lula irá se reunir com lideranças sindicais e fará encontros bilaterais com as principais autoridades do país, como o presidente chinês, Xi Jinping.

Essa é a quarta visita internacional desde a posse de seu terceiro mandato como presidente. Neste ano, Lula foi à Argentina, Uruguai e aos Estados Unidos. Além de receber o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, em Brasília, no fim de janeiro.

No retorno ao Brasil, previsto para sábado (15), o avião presidencial pousará em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, para uma visita oficial.

Com informações da Agência Brasil.