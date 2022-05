Vereador Dr. Victor Rocha se reúne com Tereza Cristina para discutir saúde pública

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) esteve em reunião com a pré-candidata ao Senado Tereza Cristina, conversando sobre os serviços prestados na Saúde Pública de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. O encontro aconteceu na quinta-feira (12), na Capital Morena.

De acordo com o Dr. Victor Rocha, a Saúde da Mulher é sua pauta prioritária. E por meio de seu projeto Casa Rosa tem mostrado que é possível fazer um SUS de qualidade com consultas integradas e resolutivas, buscando diagnosticar casos de câncer de mama precocemente.

Durante a reunião, a ministra Tereza Cristina elogiou o projeto e ressaltou que a atuação da Casa Rosa é referência nacional. Por isso, tive de levar o case para conhecimento do ministro da saúde, Marcelo Queiroga.

Desde novembro de 2021 foram atendidas 2085 pacientes (entre primeira consultas e retornos), sendo que 31 foram diagnosticados com câncer de mama e encaminhados para tratamento. Além disso foram realizadas 350 mamografias, 500 ultrassonografias e 200 biópsias.

“Para cada 31 pacientes atendidas na Casa Rosa, uma é diagnosticada com câncer e o mais interessante é que são 45 pacientes atendidas por dia, o que nos dá tempo hábil para diagnosticar precocemente os casos de câncer e encaminhar pro tratamento adequado”, afirma o vereador que é médico mastologista.

O parlamentar progressista se colocou à disposição para discutir a Saúde Pública de MS e de Campo Grande. "Me coloquei à disposição da nossa pré-candidata para propor melhorias para a Saúde da Capital e de Mato Grosso do Sul", finalizou.

Com informações da assessoria

