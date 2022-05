AGORA: Puccinelli “puxa” Rose para vice e espera decisão

O pré-candidato a governo do Estado, André Puccinelli (MDB), esteve na Câmara da Capital nesta terça (17), e confirmou ter convidado a também pré-candidata Rose Modesto (União Brasil), para compor sua chapa como vice-governadora.

André já afirmou em uma outra entrevista que tem dois nomes cotados de mulheres para serem sua vice, e cogitou o “canto da vitória” se a Modesto aceitar seu convite. “A vaga de vice está aberta. Sê ela quiser servir, ela seria mais inteligente do que já é, e fariamos uma chapa vencedora. Eu estou puxando ela para cá e tem gente empurrando ela de lá, mas ela está indecisa”, confirmou o ex-governador.

A pesquisa dada pelo Ranking em abril para Governo do Estado, tanto na espontânea quanto na estimulada, Rose Modesto (União Brasil), aparece em segundo lugar logo após ao ex-governador André Puccinelli. Rose na estimulada teve 13% da intenção dos votos e 18,40% na estimulada. Já na pesquisa em maio do mesmo instituto a pré-candidata aparece após de Marquinho Trad (PSD), caindo para terceiro lugar. Na espontânea no dia 02 de maio ela aparece com 12,30 na estimulada com 17,30% , seguida pelo pré-candidato Eduardo Riedel (PSDB).

Com informações da repórter Beatriz Feldens.