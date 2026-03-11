Vereador Dr. Victor Rocha homenageia Rosenmari Witwytzky com Medalha Legislativa Celina Martins Jallad

O vereador Dr. Victor Rocha participou, nesta quarta-feira (11), da Sessão Solene realizada pela Câmara Municipal de Campo Grande em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, ocasião em que foi entregue a Medalha Legislativa Celina Martins Jallad, honraria concedida a mulheres que se destacam por suas contribuições à sociedade.

Durante a solenidade, Dr. Victor Rocha homenageou Rosenmari Witwytzky, reconhecendo sua trajetória marcada por dedicação, sensibilidade e compromisso com causas que impactam positivamente a comunidade.

Rosenmari é reconhecida por sua força, empatia e dedicação à família e ao trabalho. Mãe dedicada e profissional comprometida, também se destaca pelo amor e cuidado com os animais, especialmente os gatos. Sua atuação na causa animal é marcada por responsabilidade, carinho e respeito à vida, valores que orientam seu trabalho e sua forma de contribuir com a sociedade.

Ao indicar Rosenmari para receber a medalha, Dr. Victor Rocha ressaltou que sua história representa valores importantes para a comunidade campo-grandense.

“Rosenmari representa a força feminina que transforma realidades. Sua dedicação à família, ao trabalho e à causa animal demonstra sensibilidade, coragem e um profundo compromisso com o cuidado e o respeito à vida”, afirmou o vereador.

A Medalha Legislativa Celina Martins Jallad foi instituída pela Resolução nº 1301/2019 e é concedida anualmente em alusão ao Dia Internacional da Mulher, reconhecendo mulheres que contribuem para o desenvolvimento social, humano e comunitário de Campo Grande.

A medalha leva o nome de Celina Jallad, professora e empresária do agronegócio que construiu uma importante trajetória na vida pública. Celina foi deputada estadual por quatro mandatos e tornou-se a primeira mulher conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Ao longo de sua carreira, também ocupou cargos de liderança em secretarias municipais e estaduais. Filha do ex-governador Wilson Barbosa Martins e de Nelly Martins, Celina Jallad faleceu em 2011, deixando um legado de liderança e atuação pública.

A homenagem reforça o reconhecimento às mulheres que, com trabalho, sensibilidade e determinação, contribuem para construir uma sociedade mais justa, humana e solidária.

