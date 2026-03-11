Carro de luxo avaliado em R$ 1 milhão ligado a líder de facção é apreendido em Campo Grande

Veículo estaria ligado ao esquema de lavagem de dinheiro investigado na Operação Imperium, que mira o setor financeiro de organização criminosa

Um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 1 milhão foi apreendido na tarde de segunda-feira (10) em Campo Grande durante uma ação integrada entre policiais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O veículo é atribuído a G.R.S., conhecido como “Vovozona”, apontado pelas investigações como uma das lideranças de uma facção criminosa que atua principalmente na região sul do estado de Mato Grosso.

A apreensão faz parte das investigações da Operação Imperium, que busca atingir o núcleo responsável por administrar e esconder os recursos financeiros da organização criminosa.

O automóvel foi localizado após um trabalho conjunto entre equipes especializadas no combate ao crime organizado de Cuiabá e de Mato Grosso do Sul. Segundo as investigações, o carro estava registrado em nome de E.C.N., esposa de “Vovozona”.

Ela é apontada como uma das pessoas envolvidas no esquema utilizado para ocultar bens e movimentar recursos ligados às atividades ilegais do grupo. O veículo agora passa a integrar o conjunto de bens investigados dentro da operação que tenta desmontar a estrutura financeira da facção.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.