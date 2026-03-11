Carreta da saúde chega a Corumbá com exames e expectativa de atender 600 mulheres

Unidade móvel ficará cerca de 30 dias na cidade oferecendo mamografias, ultrassons e consultas especializadas voltadas à saúde feminina

A partir do dia 13 de março, mulheres de Corumbá terão acesso a uma série de exames e atendimentos especializados com a chegada da carreta “Prevenção e Cuidado da Saúde da Mulher”. A unidade móvel ficará instalada no Poli Esportivo Nação Guató por aproximadamente 30 dias.

Durante esse período, a expectativa é realizar até 600 atendimentos, incluindo mamografia, ultrassonografia mamária bilateral, punções, colposcopias, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia pélvica e consultas com especialista.

A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, criado para ampliar o acesso da população a exames importantes para prevenção e diagnóstico precoce de doenças, principalmente os cânceres de mama e de colo do útero.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Tatiana Mattos, a chegada da unidade móvel reforça as ações voltadas à saúde da mulher no município, especialmente durante o mês dedicado à pauta feminina.

Ela também alertou que as pacientes que aguardam exames devem ficar atentas ao telefone. As equipes responsáveis pelos agendamentos entrarão em contato com os números cadastrados na rede de saúde para marcar os atendimentos.

Por isso, quem estiver na fila de espera deve procurar a unidade de saúde de referência para atualizar cadastro e telefone, garantindo que a equipe consiga realizar o contato e confirmar o agendamento.

A carreta conta com uma equipe formada por médico ginecologista, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente de cuidado e profissionais de apoio, responsáveis por realizar os atendimentos ao longo do período em que a unidade permanecer na cidade.

A realização desses exames é considerada fundamental para identificar possíveis alterações de forma precoce, aumentando as chances de tratamento eficaz e reduzindo riscos de complicações.

