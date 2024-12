Vereador Dr. Victor Rocha homenageia Dra. Alir Terra em Sessão Solene “Mulheres do Ano”

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou na quarta-feira (4), a Sessão Solene “Mulheres do Ano”, evento que celebra mulheres que se destacam por suas contribuições ao município.

Entre as homenageadas da noite, a presidente da Santa Casa de Campo Grande, Dra. Alir Terra Lima, recebeu a honraria das mãos do vereador Dr. Victor Rocha (PSDB).

Para o vereador, Dra. Alir é uma referência de liderança e dedicação ao bem-estar da população. “Dra. Alir é uma mulher extraordinária que, com competência e sensibilidade, marca a história da nossa cidade e transforma vidas por meio de seu trabalho na saúde e nos projetos sociais”, destacou Dr. Victor Rocha.

Sobre Dra. Alir Terra Lima – Advogada formada pela FUCMAT (atual UCDB), Dra. Alir Terra fez história ao se tornar a primeira mulher a presidir a Santa Casa de Campo Grande, o maior hospital filantrópico de Mato Grosso do Sul. Com uma sólida trajetória na gestão pública, foi assessora-chefe da Corregedoria e diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, onde atuou por mais de duas décadas.

Na presidência da Santa Casa, Dra. Alir lidera projetos estratégicos como o Plano Santa Casa Saúde, contribuindo para a modernização da gestão hospitalar. Além disso, desempenha um papel ativo em iniciativas sociais, como o Centro de Formação Palotinas – CPROSPAL, que atende crianças no bairro Aero Rancho.

É também voluntária em instituições como o Educandário Getúlio Vargas, Instituto Luther King e Casa de Francisco, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento humano e social.

