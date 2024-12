Grupo Bota Fulô traz para o palco do Sesc Teatro Prosa as clássicas obras de Ziraldo: O Menino Maluquinho, Flicts e O Menino Marrom

Das páginas da literatura brasileira e das telas de televisão, as histórias mais famosas do escritor e dramaturgo Ziraldo ganham vida no palco do Sesc Teatro Prosa. O espetáculo “Ziraldo e suas Histórias”, apresentado pelo grupo Bota Fulô, de São Paulo, será encenado amanhã (7), às 16h. O público poderá conferir três das mais célebres obras de Ziraldo: O Menino Maluquinho, Flicts e O Menino Marrom, em uma adaptação teatral que promete encantar todas as idades.

A peça é encenada pelos palhaços Xepa e Bonsai, que, com uma mala cheia de objetos como tecidos, chapéus e óculos, convidam o público a transformar itens simples em elementos marcantes das histórias do autor. Essa abordagem estimula a imaginação das crianças, que passam a enxergar objetos do cotidiano como personagens, enquanto constroem a narrativa com os atores.

Os palhaços utilizam esse método de contação de histórias, testado em várias comunidades e espaços culturais, para promover a criatividade e dar às crianças a oportunidade de brincar com os objetos que têm em casa. Essa forma de contação, além de ampliar o universo infantil, também incentiva todos a se engajarem na arte de criar e contar histórias, mostrando que a imaginação pode transformar qualquer objeto em parte de um conto fascinante.

Xepa e Bonsai

Bruna Alves e Jackson Gleizer são os dois artistas interpretes dos queridos personagens de Xepa e Bonsai que darão toda a magia em cena. Para a reportagem, os atores afirmam que o palhaço é uma figura universal; está presente no circo, na televisão, em novelas, jornais e até nas revistas em quadrinhos.

“Ele é um personagem com o qual as pessoas já estão familiarizadas. A narrativa de Ziraldo tem muita poesia, e esses dois palhaços, com sua forma lúdica de contar histórias, ajudam a construir essa narrativa de uma maneira divertida e encantadora. Através desse formato, conseguimos fazer as pessoas entenderem quem foi Ziraldo, o que ele fez e qual era a mensagem que ele queria transmitir ao mundo”, destaca Jackson.

No espetáculo baseado nas obras de Ziraldo, temas como diversidade, preconceito e a importância da infância são abordados com sensibilidade e leveza. A história de O Menino Marrom, por exemplo, fala sobre a rejeição e a valorização da cor marrom, enquanto O Menino Maluquinho trata da importância de ser criança e brincar.

“Ziraldo é crítico em suas obras, e, como atores, buscamos aprofundar o significado de cada palavra e imagem, ampliando isso no palco. O objetivo não é apenas entreter, mas provocar reflexão e discussão. As crianças, ao saírem da peça, começam a questionar e a gerar troca de ideias, o que é fundamental para estimular o pensamento crítico desde a infância, retratando temas importantes que Ziraldo sempre abordou”, afirma Bruna.

Legado

O espetáculo contribui significativamente para a preservação da obra de Ziraldo, mantendo viva a conexão entre as gerações mais jovens e a literatura brasileira infantil clássica. Ao contar suas histórias, o grupo se aproxima das raízes mineiras, valorizando um artista que não só foi escritor, mas também cartunista, desenhista e dramaturgo.

“Eu acredito que as obras atemporais de Ziraldo não apenas encantam o público infantojuvenil, mas também resgatam a memória das gerações anteriores, como pais e avós, que se identificam com suas histórias. Nosso projeto busca reforçar a importância de destacar a produção literária nacional, mostrando que, além de autores estrangeiros, a literatura brasileira tem uma contribuição rica e significativa para o mundo atual”, reforça Bruna.

O humor e a fantasia desempenham papéis fundamentais na formação de um olhar sensível e criativo nas crianças. Muitas vezes, a realidade cotidiana não oferece esse tipo de perspectiva, e é no teatro, com a atuação de dois palhaços que criam histórias a partir de objetos simples e transformados de maneira lúdica – como balões que se tornam personagens ou casacos que se transformam em meninos – que as crianças têm a oportunidade de expandir sua imaginação.

“Através do humor, conseguimos tratar de questões importantes, como preconceito, racismo e a importância de brincar, sem perder a leveza. Isso faz com que o público se identifique, ria, mas também reflita sobre o que está sendo dito. É uma maneira eficaz de apresentar críticas à sociedade de forma mais digestível” explicam.

O espetáculo Ziraldo e suas histórias é uma homenagem ao legado do autor, conseguindo capturar sua essência ao mesmo tempo que inova na maneira de contar suas histórias. A peça resgata desde a essência da obra do autor até elementos visuais, como a imagem da panela, um dos símbolos mais conhecidos de Ziraldo. “A gente traz um penico que se transforma na panela, criando uma dramaturgia cômica para chegar nessa imagem que todo mundo conhece”, explicam os atores.

Eles destacam que, ao fazer essa transição, incluem intervenções humorísticas que fazem os personagens e o público refletirem sobre as histórias. “O que Ziraldo tratava lá atrás ainda faz sentido hoje, mas precisamos contar essas histórias com uma abordagem atual, levando em conta como o mundo enxerga hoje”, afirmam.

Além disso, o espetáculo também resgata a versatilidade de Ziraldo, que foi cartunista, escritor, pintor, humorista e dramaturgo, e se aproxima de sua essência ao trabalhar com poesia, música, palhaçaria e imaginação. A peça, com uma dramaturgia leve e poética, inicia com um prólogo que traz a ideia de artistas de rua, viajando por vilarejos e comunidades, para levar arte e leveza aos corações aflitos. “Essa é a essência do nosso trabalho, uma homenagem ao Ziraldo, mas também nossa visão dentro das suas obras”.

O teatro e a contação de histórias nunca são apenas uma forma de entretenimento, mas sim uma poderosa ferramenta de formação crítica e reflexiva. Bruna e Jackson acreditam que a arte, incluindo o teatro, a música e a dança, é essencial para a formação de um indivíduo pensante.

“Queremos que as pessoas se sintam mais leves e que pensem, ‘Que legal saber sobre o Menino Marrom, que interessante entender que as pessoas são diferentes e como podemos contribuir para a felicidade de nossas crianças’. O espetáculo também visa despertar o desejo de ler as obras de Ziraldo. Prometemos muita poesia, risadas e uma forte construção de imagens poéticas”, finalizam.

Serviço: O espetáculo “Ziraldo e suas Histórias” é uma adaptação teatral e será encenada amanhã (7) às 16h no Sesc Teatro Prosa, localizada na R. Anhanduí, 200 — Centro. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Amanda Ferreira

