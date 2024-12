Música, arte, teatro, feira e clube do laço movimentam a Capital neste final de semana

Em ritmo de final de ano, espetáculos culturais são as principais atrações de lazer

Fred e Fabrício

No dia 07 de dezembro, o evento “Sertanejo Respira” acontecerá no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS), com o show da dupla Fred e Fabrício e convidados especiais. A abertura dos portões será às 17h, com previsão de início do show às 20h. O evento, com classificação de 18 anos, contará com um espaço coberto e estacionamento. Para quem deseja uma experiência diferenciada, há opções de mesas e bistrôs com vista privilegiada do palco, com preços variando entre R$ 1.500,00 e R$ 4.000,00, com atendimento exclusivo. Importante: nenhum setor será open bar.

Som da Concha

O Som da Concha deste domingo, 8 de dezembro, promete agitar o público com dois grandes nomes da música de Mato Grosso do Sul. Na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, o cantor e compositor Dagata se apresenta ao lado de sua banda, Dagata & Os Aluízios, trazendo o melhor do rock sul-mato-grossense. Já a Banda V12, com o show Entre Máquinas e Nuvens, celebra a música local ao revisitar os clássicos do aclamado grupo Vaticano 69, em uma apresentação que promete emocionar os fãs de todas as gerações. A diversão está garantida para toda a família e amigos, com entrada gratuita e muito rock de qualidade.

Dagata

Fernando de Castro Além, mais conhecido como Dagata, é natural de Dourados e atua na música de Mato Grosso do Sul desde 1998. Ele é vocalista da banda Dagata & Os Aluízios, o grupo de rock mais antigo em atividade na cidade, fundado em 2001. A banda já lançou três álbuns de canções inéditas e versões: o primeiro, homônimo, de 2003; o segundo, Tererefonia, de 2014; e o terceiro, A Rua dos Ipês, de 2018.

Banda V12

O show Entre Máquinas e Nuvens, da Banda V12, é uma celebração à música sul-mato-grossense e à amizade dos integrantes que compartilham uma paixão pela arte musical local. O espetáculo revisita a obra da banda Vaticano 69, um dos maiores nomes do rock de Mato Grosso do Sul, sem cair no clichê do saudosismo. A apresentação trará ao público clássicos como Um Breve Estudo Sobre o Tempo, Cavalo de Troia, Do Que Você Tem Medo?, Uma Pra Estrada, entre outros, que atravessaram gerações e continuam a emocionar os fãs até hoje.

Clube de Laço Comprido

De 5 a 8 de dezembro, o CLC – Clube de Laço Comprido, em Campo Grande, recebe as finais de laço comprido e rodeio em touros, com grandes disputas e muita animação para o público. Durante o evento, que contará com bailão todas as noites e várias atrações, serão realizadas competições emocionantes entre laçadores e peões, que buscam os títulos de campeões de 2024. Além disso, o evento terá uma ação social no domingo, o “Laço de Natal”, levando crianças da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco para uma tarde de diversão e confraternização. Com ingresso gratuito na quinta e domingo, e ingressos a partir de R$ 20 na sexta e sábado, o evento é uma ótima opção para quem busca diversão e solidariedade neste fim de semana.

Sexta-feira – 6/12

Exagerados — Bortoti e Beca Rodrigues

No dia 06 de dezembro, Bortoti e Beca Rodrigues sobem ao palco da Cervejaria Canalhas, em Campo Grande, para o show “EXAGERADOS”, uma homenagem aos ícones do Rock Nacional, Cazuza e Cássia Eller. A apresentação reviverá grandes sucessos e momentos emocionantes da carreira desses dois artistas, prometendo uma noite de muita música, dança e nostalgia. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 15,00 no lote promocional (com vendas até 02/12) e R$ 20,00 no primeiro lote, com parcelamento em até 4x. Não perca essa noite inesquecível!

Espetáculo Ecos — Não Existe Fora

Nos dias 6 e 7 de dezembro, o Ginga Espaço de Dança apresenta o espetáculo “Ecos – Não Existe Fora” no Teatro Aracy Balabanian, em Campo Grande. Com início às 20 horas, a performance aborda a urgente questão da preservação ambiental, destacando a interdependência entre os seres humanos e a natureza. O espetáculo, que busca sensibilizar o público sobre o impacto de nossas ações no planeta, é uma reflexão artística sobre como nos relacionamos com o meio ambiente.

Feira Central de Três Lagoas

De 2 a 11 de dezembro, a Feira Central de Três Lagoas realiza o 2º Festival de Comida de Feira, celebrando também os três anos do local. O evento contará com a participação de 35 feirantes e oferece uma rica experiência da culinária regional brasileira. Além das delícias típicas, a programação inclui shows regionais no dia 11 de dezembro e a “Feira de Prêmios Natalinos”, com sorteios de eletrodomésticos, bicicletas e outros brindes.

Shopping Campo Grande

Nesta sexta-feira (06), o Quintal Sesc oferece um evento gratuito no estacionamento em frente à Riachuelo, com diversão para toda a família, incluindo brincadeiras para crianças e uma orientação sobre o abandono de animais, em alusão ao ‘Dezembro Verde’. O New York Circus promete encantar com uma apresentação circense, enquanto Caio Mendes anima o público com pop-rock nacional. O evento pode ser cancelado devido às condições climáticas. Além disso, o shopping conta com atrações natalinas, como a árvore de 10 metros, brinquedos gratuitos, e o Kinder Parque, além de cantatas natalinas, estreias no Cinemark e horários especiais de funcionamento para o fim de ano.

Sábado – 7/12

Feira do Ziriguidum

A Feira do Zirguidum promete uma edição especial recheada de samba e muito mais! A programação vai aquecer a Praça do Preto Velho, na Avenida Fábio Zahran com Avenida Salgado Filho, com a apresentação da Coletiva Dorcelina Folador, trazendo aquele sambinha que todo mundo adora. Além disso, o evento contará com uma exposição de arte e pintura ao vivo, celebrando a música brasileira e a criatividade local. Prepare-se para uma tarde de muita energia, cultura e, claro, aquele som que faz o coração bater forte!

Ziraldo e Suas Histórias

Neste sábado (7), Campo Grande será palco de uma encantadora viagem ao universo das infâncias com o espetáculo de contação de histórias “Ziraldo e Suas Histórias”. A apresentação, marcada para às 16h no Sesc Teatro Prosa, traz ao público a magia e o encantamento das obras do renomado autor Ziraldo. Com ingressos limitados, a atração promete encantar crianças e adultos, resgatando o universo lúdico e criativo dos contos que marcaram gerações. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, e a recomendação é garantir o seu com antecedência para não perder essa experiência única.

Bando do Velho Jack

O Bando do Velho Jack, representante do Southern Rock desde 1995, traz um repertório com influências setentistas e muito orgulho de ser uma banda de Mato Grosso do Sul, um estado conhecido por sua autenticidade e história vibrante. A noite começa com a banda ROCKET, que promete muita energia com clássicos do Hard Rock e Rock N’ Roll. A Sunset Growler Station oferece cervejas, chopes, drinks e comidas de boteco para complementar a experiência. A casa abre às 18h, com a ROCKET tocando das 20h às 22h, seguida pelo Bando do Velho Jack das 22h às 24h. Ingressos a partir de R$ 30,00 na plataforma Sympla.

Arte nas Estações

A exposição “Entre o céu e a terra”, parte do projeto Arte nas Estações, está no Centro Cultural José Octávio Guizzo até 07/12, com obras que representam crenças religiosas, místicas e fé. Neste sábado o projeto realiza as oficinas ‘Roda de Danças populares com renda que roda, coordenada pela Profa Gabriela Salvador, das 14h às 15h; das 20h às 22h é a vez da apresentação do espetáculo ‘Culto das Travestis’, dirigida por Emy Mateus Santos, propondo uma reflexão sobre identidade e visibilidade.

Caminho de Santo Antônio

Na madrugada deste sábado (07), a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio promoverá o tradicional Caminho de Santo Antônio, uma peregrinação de 32 km até o município de Terenos. O evento, que reúne dezenas de fiéis, oferece uma oportunidade única de vivenciar momentos de devoção e superação, com histórias emocionantes de fé e resistência. A caminhada, que tem sido realizada anualmente, é marcada pela união dos participantes em busca de reflexão e fortalecimento espiritual.

Shopping Norte e Sul Plaza

Neste fim de semana, o Norte Sul Plaza oferece badminton, oficina de artesanato, apresentações culturais e atividades para crianças. O shopping também recebe o II Feirão MS Moradia, com informações sobre habitação, e uma campanha de vacinação da Sesau. As atrações incluem apresentações de corais, Trenzinho, Parque Natal Luz e Xícaras do Noel, além da presença do Papai Noel para fotos. A oficina de artesanato acontece no sábado, com inscrição pelo app do shopping.

Domingo – 8/12

Espetáculos Grupo Casa

Venha prestigiar as apresentações emocionantes das turmas de teatro da Escola do Grupo Casa! As peças, preparadas com muito talento e dedicação ao longo do curso, prometem encantar o público. Não perca a oportunidade de apoiar o talento local e viver momentos inesquecíveis em uma noite de arte e emoção. Os ingressos estão disponíveis para horários específicos ou você pode adquirir um passaporte para escolher todos os espetáculos. A programação inclui peças como “Passarinho”, “Alice no País das Maravilhas”, “O Inferno são os Outros” e “O Beijo no Asfalto”. Ingressos na Plataforma Sympla.

Academia de Música Nillo Cunha

Neste domingo (8), a Academia de Música Nillo Cunha, localizada na Avenida Mato Grosso, 5555 Jardim Copacabana, realiza seu Recital de Alunos, no Novotel Campo Grande. O recital visa proporcionar aos alunos a chance de compartilhar seu talento e arte com o público. Os ingressos estão disponíveis por R$ 30,00 (inteira) ou R$ 15,00 (meia-entrada), com opção de parcelamento em até 6x na plataforma Sympla.

Shopping Bosque dos Ipês

O Natal do Bosque oferece a promoção “Sorteio da SUV Creta”, onde a cada R$400 em compras, os clientes ganham um número da sorte para concorrer a um carro 0km. A participação é digital, podendo ser feita no shopping ou remotamente. O sorteio será realizado no dia 29 de janeiro de 2025. Além disso, o Papai Noel estará no shopping para tirar fotos com as crianças de terça a domingo, em horários especiais.

