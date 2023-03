Vereador Dr. Victor Rocha emplaca mais quatro leis na Capital

A principal bandeira do parlamentar é promover uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado

Mais quatro projetos do vereador Dr. Victor Rocha (PP) foram sancionados e agora são leis em Campo Grande. O parlamentar que é médico mastologista tem dedicado seu mandato na luta pela promoção de uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado.

Agora em março foram sancionadas as leis, nº 7.010, que institui no calendário de comemorações oficiais da Capital, a Semana de Educação, Conscientização e Orientação sobre Fissura Lábio Palatina e a de nº da Lei n. 7.011 que institui o Dia Municipal do Médico Cardiologista.

A Semana de Educação, Conscientização e Orientação sobre Fissura Labiopalatina acontecerá sempre na segunda semana de novembro. A lei irá promover campanhas, eventos educativos, palestras e cursos para capacitação acerca das malformações congênitas, principalmente da fissura labiopalatina, em todas as faixas etárias.

Outra data comemorativa que entrou pra o calendário foi o Dia Municipal do Médico Cardiologista através da Lei n. 7.011, que será comemorado no dia 14 de agosto, e a data tem o objetivo de reforçar a importância do trabalho deste profissional, além de alertar a população sobre os cuidados que devem ter com a saúde do coração.

Dr. Victor Rocha visa sempre o bem-estar e a saúde da população campo-grandense, com a Lei n.6.998, de 9 de janeiro de 2023, foi criada a Campanha Permanente de Conscientização, Diagnóstico e Tratamento da Puberdade Precoce em Campo Grande que tem o objetivo de divulgar e orientar os pais, cuidadores, educadores, tutores e a população em geral sobre os fatores que leva a puberdade precoce através de ações educativas.