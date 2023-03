Motorista perde controle e veículo sofre capotagem na BR-060

Um casal e uma criança ficaram levemente feridos após sofrer uma capotagem com um veículo Fiat Uno na BR-060 sentido Nioaque. Conforme apurado pelo jornal O Pantaneiro, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo, na manhã desta segunda-feira (20).

Dentro do Uno, uma criança de apenas 2 anos seguia como passageira. Ela e o casal de adultos foram encaminhados ao Hospital de Sidrolândia para avaliação médica. A polícia ainda não chegou a conclusões sobre como o acidente aconteceu e a dinâmica da capotagem será apurada.

Agentes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para atender a ocorrência, no local eles encontraram as três vítimas já fora do veículo, a mulher e a criança não apresentavam lesões aparentes, já o condutor estava consciente e orientado e apresentava ferimento corto contuso na cabeça.

