Carlão adianta que projeto do Piso dos professores será votado

Os professores da Capital aguardam que os vereadores aprovem amanhã (21), as negociações firmadas na aplicação da Lei do Piso 20 horas do magistério, senão aprovarem haverá paralisação no dia 23 de março.

A decisão foi tomada na última assembleia aprovada por unanimidade. O presidente da Casa, Carlão (PSB), adiantou nesta segunda-feira (20), que o projeto 10.908/2023 chegou na Casa de Leis e será colocado em regime de urgência para ser votado. “Somos do lado dos professores”, adiantou o presidente.

Até o momento estão previstos quatro projetos na pauta dos parlamentares, mas a categoria aguarda que a prefeita Adriane Lopes enviei com urgência o projeto para ser votado.

A proposta apresentada altera a Lei 7.002/2023, que fixou novos percentuais e datas para o reajuste de 10,39% da categoria referente a novembro de 2022. Com a extensão do benefício, a verba será paga também aos especialistas em educação, professores com aulas complementares e com ampliação da carga horária.