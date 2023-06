Vereador Dr. Victor Rocha apresenta evolução do projeto para a Deputada Federal Camila Jara

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) apresentou para a deputada federal Camila Jara (PT) as dependências da Casa Rosa na manhã de quarta-feira (21). O projeto realiza os atendimentos no ambulatório social da Maternidade Cândido Mariano as sextas-feiras, nos períodos matutinos e vespertinos.

Camila Jara esteve na inauguração da Casa Rosa em novembro de 2021, na oportunidade a parlamentar manifestou apoio ao projeto, justamente para continuar ampliando os direitos das mulheres na nossa sociedade.

Durante a visita o vereador e médico mastologista da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha apresentou os dados já alcançados pelo projeto: foram realizados mais de 5,4 mil atendimentos (entre primeira consulta e retorno), tendo diagnosticado 102 casos de câncer de mama, onde todas as pacientes já foram encaminhadas para o devido tratamento. Também foram realizadas 797 mamografias; 1811 ultrassonografias e 815 biópsias. Além de pacientes da Capital, a Casa Rosa atende mulheres de outros 35 municípios de Mato Grosso do Sul.

Victor Rocha mostrou as dependências do projeto e apresentou a ampliação dos serviços que deseja oferecer para as mulheres da capital e do estado. “Nosso objetivo é que haja uma Casa Rosa em cada região de Mato Grosso do Sul, como Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, pois só assim garantiremos a prevenção e o tratamento do câncer de mama, diminuindo a mortalidade das mulheres sul-mato-grossenses”.

Dr. Victor Rocha também mencionou os resultados da reunião no Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – (CONASEMS), onde foi apresentada as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Mastologia com os três pilares com recomendações para o período de pré-diagnóstico, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, visando a redução da mortalidade pelo câncer de mama no Brasil, sendo a Casa Rosa um modelo que pode ser multiplicado em todo o país.

Por fim, Camila Jara e Victor Rocha se reuniram com o diretor-presidente, Dr. Daniel Gonçalves de Miranda e com o diretor executivo, Rodrigo Luchesi (ambos da Maternidade Cândido Mariano) para falar sobre o projeto de um hospital maternidade e também do fortalecimento da Casa Rosa.

“A visita da deputada Camila Jara demonstra que os resultados da Casa Rosa são significativos, pois tem sido a porta de entrada para a realização de consultas, exames, diagnósticos e encaminhamentos para o tratamento do câncer de mama. Em um ano e meio de implantação, a vida de 102 mulheres, que estavam na fila de espera, foram salvas. Tenho a certeza que a parceria com a deputada representará novidades para o projeto Casa Rosa”, finalizou Dr. Victor Rocha.