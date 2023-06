Paulo Turra é anunciado novo técnico do Santos

Após demissão de Odair Hellmann, o Santos não demorou para anunciar o seu novo comandante. Paulo Turra é o novo técnico do Santos. O ex-comandante do Athletico aceitou o convite do presidente Andres Rueda para dirigir o Peixe com um contrato válido por um ano.

Segundo informações do GE, o contrato de Turra será curto por causa de ano eleitoral na equipe da baixada santista. O contrato aceito por Turra abre possibilidade de prorrogação do vínculo a depender do presidente, que será escolhido no fim da temporada.

Paulo Turra chega amanhã em Santos. O elenco do Peixe estará no CT Rei Pelé onde os jogadores estarão em preparação para partida contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pale a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, Paulo Roberto Falcão comandará o Santos. Na próxima semana, quando Turra chegar na Vila Belmiro, Falcão retorna em sua função como coordenador de futebol, atuando nos bastidores e sendo um elo entre o grupo de jogadores e o presidente Andres Rueda.

Turra tem passagens por de auxiliar técnico por Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro. Ele tinha assumido o Athletico-PR após a ida de Felipão para um cargo de gestor no clube. No comando do Furacão, foram 36 jogos com 25 vitórias, quatro empates e sete derrotas, totalizando um aproveitamento de 73% dos pontos disputados.

