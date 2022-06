Vereador acusa projeto do “Hospital Dia” nas Moreninhas ser uma “promessa”

Moradores da região do bairro das Moreninhas lamentam o fechamento da maternidade que funcionava e acabou sendo fechado com a promessa da chegada do Hospital Dia, que atenderia as demandas locais, mas que até o momento não saiu do papel. Os vereadores da Capital reclamaram sobre o descompromisso do ex-prefeito e defendem abertura de CPI da SESAU.

O vereador Zé da Farmácia, lamentou a situação e afirmou que o recurso está travado por falta de apresentação do projeto em Brasília. “Tínhamos uma maternidade que funcionava muito bem e acabou fechada com uma promessa falsa de reforma que não aconteceu e depois com a expectativa deste hospital nós dá Moreninhas ficamos apenas na promessa”, lamentou o vereador.

O vereador Coringa (PSD), também afirmou que está preocupado com alguns projetos da Capital e irá a Brasília “14 milhões da bancada federal liberados no ano passado e vou tentar resgatar este valor para o Hospital Dia, que é uma proposta que não pode parar. A proposta apareceu no final do ano e a SESAU não conseguiu encaminhar o projeto. Eu proponho que o secretário preste esclarecimentos a esta falha que não poderia acontecer”, resumiu o vereador Coringa.

O tema SAÚDE no geral na capital é algo que tem sido cobrado e questionado pelos parlamentares que afirmam estarem assustados com o descaso na Capital e se questionam a respeito dos recursos recebidos e defendem abertura de uma CPI. “Agente precisa da abertura da CPI porque promessas de unidades de saúde são frequentes, mas são promessas vazias. Ontem mesmo estive na UBS da Moreninhas e apresenta problemas sérios, por onde eu ando eu vejo uma depressão, ambientes sujos e esperamos da SESAU que aplique dinheiro bem empregados.”, vereador Zé da Farmácia.

O vereador Otávio Trad defende a lisura nos projetos da prefeitura com a gestão do ex-prefeito Marquinhos e da da atual prefeita Adriane Lopes, mas defende que é ano política e afirma que foi uma gestão muito boa e que estão convictos que fizeram um bom projeto na Saúde nas demais pastas.

Com informação de Beatriz Feldens