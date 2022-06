Homem fica gravemente ferido, após colisão com carreta na BR-163, próximo a Rio Brilhante

Homem de 45 anos, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após bater o veículo que dirigia, uma VW Saveiro de cor azul, em uma carreta que, para desviar de outra colisão, entrou na pista contrária no sentido Rio Brilhante Nova Alvorada do Sul e ocasionou o acidente na BR-163.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a colisão aconteceu por volta das 18h40 de ontem (20) e a vítima é morador da cidade de Dourados. Sobre a dinâmica da batida há informação de que o condutor da VW Saveiro vinha no sentido Nova Alvorada Rio Brilhante e teria acontecido próximo ao Distrito de Prudêncio Thomaz na região da usina.

Ainda conforme o Site Rio Brilhante em Tempo real, o motivo teria sido que, um dos motoristas das carretas envolvidas freou para desviar de uma capivara que estava na pista e acabou invadindo o sentido contrário. O homem chegou ficar preso as ferragens e foi atendido pela equipe médica da CCR MS Via que administra a rodovia.

Devido aos ferimentos, a vítima recebeu o primeiro atendimento e foi encaminhado a Unidade hospitalar em Dourados. O condutor da carreta não teve, ferimentos e unidade do Corpo de Bombeiros de Rio Brilhante e uma equipe da PRf estiveram no local.

