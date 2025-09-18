“Vencemos a primeira batalha”, diz Rodolfo Nogueira após aprovação da urgência da anistia

Nessa quarta-feira (17), o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 311 votos, o regime de urgência do projeto de anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Com isso, a proposta escapa da tramitação pelas comissões e segue direto para análise do plenário.

Um dos articuladores da medida, o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) destacou que a aprovação da urgência representa apenas a primeira de várias batalhas que ainda virão. Ao lado dos líderes do PL, Sostenes Cavalcante, da Oposição, Zucco, e do deputado Nikolas Ferreira, Nogueira esteve à frente de negociações com o presidente da Casa, Hugo Motta, garantindo avanços na pauta.

Semanas atrás, Nogueira foi designado pela oposição como coordenador nacional de mobilização popular em defesa da anistia, movimento que levou milhões de brasileiros às ruas em diferentes estados.

O parlamentar defende que a proposta seja ampla, geral e irrestrita, contemplando todos os envolvidos nos processos do 8 de janeiro e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que a bancada cobrará do relator um texto que atenda a essas expectativas.

Segundo Nogueira, o caminho ainda exige enfrentamentos importantes: “Aprovada a urgência, agora será definido o relator, depois votaremos o mérito em plenário. Só então a proposta seguirá para o Senado. Grandes batalhas ainda virão pela frente”.