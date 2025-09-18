Derrota frustrante: Brasil perde para a Sérvia e fica em situação delicada no Mundial

Líder do grupo H até o início da rodada, o Brasil se complicou no Mundial Masculino de vôlei. Precisando vencer pelo menos um set para garantir a classificação, a seleção perdeu por 3 a 0 para a Sérvia (parciais de 25/22, 25/20 e 25/22), caindo momentaneamente para a segunda colocação da chave.

Às 10h desta quinta jogam República Tcheca x China no complemento da terceira e última rodada. Se os tchecos vencerem por 3 a 0, o Brasil vai para terceiro e está eliminado. Já uma vitória por 3 a 1 dos europeus embola de vez o grupo com a classificação sendo decidida no saldo de pontos. Vitória dos tchecos por 3 a 2 e vitória da China por qualquer placar garantem o Brasil nas oitavas de final.

A partida desta quarta foi disputada sob forte emoção. Horas antes do jogo, o técnico Bernardinho recebeu a notícia da morte da sua mãe, no Rio de Janeiro. Por conta disso, a seleção entrou em quadra com faixas de luto na manga. O treinador brasileiro chorou muito ao ver a homenagem.

O jogo começou equilibrado e com as duas seleções se alternando na dianteira do placar. Num ponto de Flávio, o Brasil fez 7 a 6. Pouco depois, Alan subiu alto no bloqueio para marcar 10 a 9. A Sérvia, por sua vez, respondeu da melhor maneira. Comandado pelo gigante Nedeljkovic, o time do leste europeu virou para 15 a 13, jogando pressão no Brasil. Na sequência, Darlan foi bloqueado, e a Sérvia fez 20 a 18. Sem deixar se abater, o Brasil ainda igualou em 21 a 21. Só que Luburic conduziu a Sérvia à vitória por 25 a 22.

O panorama do jogo continuou o mesmo no segundo set. Mais consistente, a Sérvia liderou o placar com uma vantagem pequena pelos primeiros pontos. Aos poucos, porém, o time europeu foi se distanciando no marcador e, numa pancada de Luburic, a diferença foi para quatro pontos – 12 a 8. Sem forças para reagir, o Brasil viu Luburic fazer 20 a 15, encaminhando o 2 a 0 no jogo. Dito e feito. Apática, a seleção viu o adversário fechar em 25 a 20. O ponto da vitória foi marcado por Luburic.

Mesmo precisando vencer o set, o Brasil iniciou mal a terceira parcial. Melhor para a Sérvia, que abriu 6 a 2. Com Alan sobrecarregado, o levantador Cachopa, passou a acionar mais Judson e Flávio, que conseguiram alguns pontos importantes. Nada, porém, capaz de mudar o panorama da partida. Com Luburic em noite mágica, a Sérvia chegou a 18 a 13 com facilidade. Quando Lucarelli sacou para fora e os sérvios fizeram 22 a 19, o banco de reservas rival começou a comemorar. E não teve mesmo jeito. Vitória da Sérvia por 25 a 22.

