Velada na Câmara, Nelly Bacha é lembrada por legado na educação e na política

Autoridades, familiares e ex-colegas destacaram trajetória marcada por atuação firme e pioneirismo feminino

O velório da professora e advogada Nelly Bacha, realizado nesta quinta-feira (9) na Câmara Municipal de Campo Grande, foi marcado por homenagens e relatos sobre a atuação da ex-vereadora e ex-prefeita interina, que morreu na noite anterior, aos 84 anos.

Atendendo a um desejo da própria Nelly, a cerimônia ocorre no plenário da Casa de Leis. Em respeito, a Câmara decretou luto oficial de três dias e suspendeu as atividades legislativas previstas para o dia.

Durante a despedida, o ex-governador André Puccinelli relembrou a convivência com Nelly e destacou a postura firme da ex-vereadora. “Ela sempre participou dos embates e sempre foi uma grande partidária. A Nelly falava: André, está faltando remédio”, afirmou.

Parlamentares também ressaltaram o papel de Nelly na história política do Estado. O presidente da Câmara Municipal, Epaminondas Neto, o Papy, destacou a importância de preservar a memória da ex-prefeita interina. “É importante que as gerações conheçam a história de Nelly Bacha, seu legado para as mulheres na política, enfrentando barreiras”, disse.

Além da atuação política, familiares e colegas lembraram o envolvimento de Nelly com a educação e causas sociais. Ao longo da vida, ela também atuou como advogada em defesa de trabalhadores, muitas vezes sem cobrança de honorários.

Com trajetória marcada por mandatos como vereadora e pela presidência da Câmara, Nelly assumiu interinamente a prefeitura de Campo Grande em 1983, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo na Capital.

Nos últimos anos, enfrentava problemas de saúde, mas seguia lúcida, segundo familiares.

O sepultamento está marcado para as 16h desta quinta-feira (9), no Cemitério Santo Antônio, em Campo Grande.

*Com informações da Câmara Municipal

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