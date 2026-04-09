Homem é preso após ameaçar matar mulher grávida e filha em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (9), um homem de 41 anos investigado por violência doméstica contra a ex-companheira, em Campo Grande.

A prisão preventiva foi cumprida por equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). O caso teve início em 20 de março de 2026, após denúncia de uma mulher de 27 anos.

Segundo a investigação, o suspeito teria feito ameaças de morte contra a vítima e a filha dela, além de praticar agressões físicas e psicológicas de forma recorrente.

Em um dos episódios, a mulher, que estava grávida de três meses, foi trancada em um quarto enquanto o homem esvaziava frascos de inseticida no ambiente. Em outra situação, ele teria ameaçado incendiar o local com gasolina, afirmando que todos morreriam.

Ainda conforme apurado, o investigado também teria agredido a vítima com chutes e passado a persegui-la após o fim do relacionamento.

Diante da gravidade e da repetição das condutas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça para garantir a segurança da vítima e o cumprimento das medidas protetivas.

O homem foi localizado e preso. O inquérito segue em andamento para apuração completa dos fatos.