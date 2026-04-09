PRF apreende 29 kg de drogas em caminhão na BR-267, em Bataguassu

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 29 quilos de drogas nesta quarta-feira (8). O caso aconteceu durante fiscalização na BR-267 em Bataguassu, cidade distante 310 quilômetros de Campo Grande.
Os policiais abordaram um caminhão ocupado apenas pelo motorista. Durante vistoria na cabine, foi localizada uma caixa onde estavam escondidos 26 quilos de haxixe e 3 quilos de skunk.
Questionado, o condutor afirmou que pegou a droga em Ji-Paraná e que faria o transporte até Assis.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu.