 Vander Loubet e Zeca do PT firmam aliança em apoio à candidatura de Camila Jara para Prefeitura de Campo Grande

Em um ato marcado pela união de forças políticas, na manhã desta sexta-feira (23) Vander Loubet e Zeca do PT anunciaram seu apoio conjunto à candidatura de Camila Jara para a prefeitura de Campo Grande. A aliança entre as lideranças experientes promete fortalecer o projeto político da candidata, agregando conhecimento e competência para a construção de uma cidade, estado e país mais justos e igualitários.

“É uma honra poder contar com o apoio de duas grandes lideranças tão experientes e competentes na construção desse projeto de cidade, de estado e de país. Precisamos nos unir, nos apoiar e caminhar lado a lado daqueles que têm sonhos como os nossos, acreditam nas mesmas verdades e lutam pelos mesmos ideais. Estamos juntos, companheiros, sonhando e trabalhando por uma sociedade mais justa e menos desigual!” expressou Camila Jara.

Vander Loubet destacou a importância da decisão tomada de forma unificada nas duas correntes políticas internas do PT. “Eu e Zeca do PT, pertencentes a diferentes correntes, realizamos um debate profundo para definir nossos objetivos nessas eleições. Concordamos que, onde houver envergadura e musculatura para termos candidatura própria, é o caminho que devemos seguir.”

Zeca do PT reforçou a confiança na capacidade de crescimento do potencial eleitoral de Camila Jara. “Saímos daqui com absoluta confiança na capacidade de crescimento do potencial eleitoral da Camila. Seja pelo histórico impressionante dessa jovem na política do estado e da cidade, seja pelas conquistas do governo atual em apenas um ano de administração. Destacamos as ações sociais que protegem as famílias mais empobrecidas e o crescimento econômico que gera empregos e impulsiona o desenvolvimento do Brasil.”

Ele afirma também que a primeira grande diretriz estabelecida é a necessidade de ter uma pré-candidatura sólida em Campo Grande, seguindo o exemplo de municípios do interior. Essa iniciativa visa não apenas marcar presença de forma robusta na capital, mas também possibilitar a construção de uma chapa de vereadores e vereadoras competitiva, alinhada aos valores e propostas do PT.

A segunda diretriz ressalta a disposição do partido em dialogar e, eventualmente, fazer alianças. Esse posicionamento não implica em uma postura de submissão, mas sim na busca por um diálogo no mesmo nível, visando a construção de um programa e projeto administrativo alinhados à identidade do PT e aos princípios que a legenda cultivou ao longo de sua trajetória.

“Com essa estratégia em mente, temos certeza que teremos candidaturas fortes, capazes de eleger nomes comprometidos com o projeto de reconstrução e pacificação do Brasil, conduzido pelo nosso presidente”, destacou um dos representantes do PT de Campo Grande.

A ênfase na reconstrução e pacificação do Brasil, conforme conduzido pelo atual presidente, ressalta o comprometimento do partido com uma visão de país mais justo, igualitário e comprometido com o bem-estar da população. A estratégia adotada busca, assim, consolidar a presença do PT nas eleições municipais, contribuindo para a construção de um cenário político alinhado aos ideais petistas.