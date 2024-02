Rose deve anunciar candidatura a prefeitura da Capital em 15 dias

“Dentro de 15 dias tomo a decisão sobre a candidatura à prefeitura de Campo Grande”. Esta foi afirmação da Rose Modesto superintendente da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) sobre a possibilidade de se desincompatibilizar no órgão que comanda atualmente para disputar a eleição na Capital. Dentre outras condições, Rose afirma que pretende assegurar que em seu lugar fique uma pessoa que dê continuidade ao trabalho que desenvolveu até agora.

“União Brasil encomendou uma rodada de pesquisas para saber em quais capitais tem condições de ter candidatura encabeçando a chapa e de ante-mão já sabemos que que em Campo Grande meu nome aparece liderando a corrida para prefeitura”, afirmou Rose Modesto. Essa pesquisa deverá estar nas mãos do partido já nas primeiras semanas de março e aí a decisão deverá ser tomada para até o dia 7 de abril possa acontecer a desincompatibilização.

“Tudo precisa ser definido com uma certa antecedência, pois temos que concluir algumas ações que já estão em fase final e também deixar tudo devidamente organizado para vier e assumir em meu lugar”. Disse Rose Modesto fazendo questão de ressaltar espera deixar como principal marca da sua passagem a frente da Sudeco a enfase que o órgão tem dado para o apoio a micro e pequena empresa e o fomento a atividade empresarial.

Alianças

Com relação a alianças que poderia fazer para a disputa eleitoral, Rose Modesto destacou que estaria na hora de focar na cidade em direita ou esquerda pois há problemas em Campo Grande de existem há muitas décadas e que só podem ser solucionados com União de forças. “Eu vou conversar com todos os segmentos de direita, de esquerda e de centro para unir todos em torno de um projeto para Campo Grande”, afirmou Rose Modesto.

Leia mais: Rose Modesto retorna ao comando do União Brasil

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram