População indígena de Dourados recebe vacina contra dengue neste sábado

Neste sábado(24) acontece a vacinação contra a dengue da população indígena de Dourados. O objetivo é alcançar 16 mil pessoas entre 4 e 59 anos durante a campanha. O Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) realiza o apoio logístico de distribuição e reposição da vacina Qdenga.

No primeiro dias são esperados que dois mil indígenas sejam vacinados na Escola Municipal Indígena Tengatuí das 7h até às 15h. Serão mobilizadas cinco equipes, num total de 30 pessoas do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena). Eles serão responsáveis pela aplicação da vacina contra a dengue nos moradores das aldeias Jaguapiru e Bororó.

Cerca de 30 mil pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a dengue em Dourados. O município foi o primeiro a iniciar a vacinação contra a doença no país e o único que realiza vacinação em massa com a Qdenga e tem a garantia de receber doses para imunizar até 150 mil pessoas.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.