Vander Loubet demonstra força e nomeia superintendentes

O governo nomeou dois petistas de MS a cargos em órgãos federais no Estado, por indicação do deputado federal Vander Loubet (PT), coordenador de bancada e líder do partido. Demonstrativo de força, Loubet afirma que elas foram feitas pelo conjunto do PT, que indicou nomes para diversos cargos federais.

Entre os nomeados está Júlio Cleverton dos Santos, o “Buguelo”. Ele é vereador de Glória de Dourados e vai ocupar o cargo de superintendente federal de Pesca e Aquicultura, de Mato Grosso do Sul.

Cleverton foi escolhido por Vander apesar de o senador Nelsinho Trad (PSD) ter realizado uma tentativa de indicar o ex-assessor da Prefeitura de Campo Grande, Cauê Marques, para a função. No jogo político, os petistas se alinham primeiro para posteriormente dar lugares, se sobrar, aos demais indicados e aliados. Neste ano, “a bola” está com o deputado Vander, que vem montando time rumo às eleições de 2026, quando disputará o Senado.

Paulo Roberto da Silva, ex-vereador de Ponta Porã, conhecido como Paulinho Roberto, também foi nomeado a superintendente regional do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).



Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

