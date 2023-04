Emendas e recursos do governo são alternativas para retomada de cirurgias

Hospital São Julião segue aguardando parecer da Secretaria Municipal de Saúde

Após precisar suspender aproximadamente 100 cirurgias mensais, por conta da falta de aditivos municipais, o hospital São Julião explicou que existem algumas alternativas para que parte dessas cirurgias possam voltar a ser realizadas no local, como emendas parlamentares ou até mesmos incentivos do governo do Estado, porém, como o município tem gestão plena da saúde, é necessário que essa contratação seja feita pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

A superintendente de gestão do hospital, Dra. Jéssyka Mendes, explicou que existiu um programa do governo do Estado, intitulado Opera MS, que deu incentivos ao local e que, com ele, puderam ser realizadas diversas cirurgias gerais, mas o contrato também findou, no final do ano passado.

“É importante esclarecer que mesmo que existam emendas parlamentares, programas como esses que tivemos, ou qualquer que seja a maneira de incentivos, o município é quem tem gestão plena da saúde, então, mesmo que seja possível, tudo precisa passar pela Sesau, nenhum contrato é fechado diretamente com o hospital”, disse Jéssyka.

De acordo com a SES (Secretária Estadual de Saúde), o Opera MS foi uma realização, para ajudar os municípios a reduzir as filas de diversos tipos de cirurgias eletivas. Questionados sobre a possibilidade de novos projetos para atender à demanda de cirurgias represadas, a pasta não respondeu aos questionamentos, até o fechamento da matéria. Como já noticiado pelo jornal O Estado, contando com os aditivos do contrato, que iniciou em 2020, durante a pandemia de covid-19, e com o programa Opera MS, o hospital São Julião chegou a atender, aproximadamente, 200 cirurgias gerais por mês, dessas, 26 estavam estabelecidas no contrato “mãe” com a Sesau; outras 100 foram contratadas com o aditivo e o restante, pelo programa do governo do Estado.

Porém, com o fim dos contratos, o hospital não tem como atender essa demanda no tempo previsto. A redução para 26 cirurgias mensais foi feita com o intuito de reorganizar o local, enquanto aguardam a posição que será tomada pelo município.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

