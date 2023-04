Confira o que abre e fecha na sexta-feira, feriado de Tiradentes, em Campo Grande

O segundo feriado do mês de abril acontece na próxima sexta-feira (21), que é comemorado o dia de Tiradentes. Para quem deseja se programar para o feriado é importante ficar atento para quais locais da cidade vão abrir ou não. Quanto ao governo do Estado, não haverá atendimento nos órgãos e entidades do poder Executivo estadual, incluindo as agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

A situação se repete nos órgãos municipais. A Prefeitura de Campo Grande informou também que não haverá expediente na sexta-feira (21). Os únicos órgãos que permanecem em pleno funcionamento são os serviços essenciais e as unidades de saúde.

Para quem deseja aproveitar o feriado para garantir a imunização, haverá plantão de vacinação nos postos UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto, USF Moreninha, USF São Francisco, USF Silvia Regina, USF Noroeste e USF Batistão, lembrando que estamos em época de campanha de vacinação contra a gripe.

De acordo com a Fecomércio (Federação Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul), o comércio de Campo Grande está autorizado a abrir no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, conforme prevê a cláusula 29ª, da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG), Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande.

O gerente de relações sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo, observa que as empresas que pretendem abrir precisam informar, até cinco dias antes, o Sindicato dos Empregados no Comércio, por escrito e com protocolo, além do pagamento de R$ 20,00 por empregado. Empresas contribuintes aos sindicatos não estão obrigadas a este pagamento.

Para cada dia trabalhado, o empregado fará jus a uma folga compensatória, a ser concedida preferencialmente na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias. Já os empregados contribuintes do sindicato laboral terão direito a uma indenização equivalente a 7% do valor do piso salarial, pelo dia trabalhado, que será paga até o final do expediente, e remuneração de eventuais despesas com refeição.

Já a Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), esclareceu que as empresas da Capital poderão funcionar normalmente no feriado de Tiradentes, concedendo a folga compensatória a seus funcionários, em contrapartida.

No Mercadão municipal, o funcionamento, na sexta-feira, será de 6h30 às 12h, no sábado, permanece o horário normal. O atendimento, nas agências dos Correios, será suspenso na sexta-feira (21), já no dia 22 haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente aos sábados. Neste dia, também serão realizadas atividades de entrega.

Nos shoppings da Capital o funcionamento deverá ser mantido, no feriado. Além disso, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias, no feriado de Tiradentes, comemorado em 21 de abril. Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking), tanto nos feriados quanto nos fins de semana.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

