Vander Louber toma posse como vice-presidente

O Deputado federal Vander Loubet (PT) participará da Mega comitiva que irá para China junto com prevista o fim do mês de março.

A comitiva estará acompanhada de 88 empresários ligados ao agronegócio. O convite para participar da frente parlamentar como vice-presidente veio para Vander na última quinta-feira (16).

Destacou Vander. “Também ontem, recebi oficialmente o convite do presidente para, junto com outros parlamentares da Frente, participar da comitiva que vai à China no final deste mês. Aceitei prontamente o convite, afinal, estamos falando do principal destino das exportações do nosso estado e o fortalecimento das relações diplomáticas e comerciais com os chineses é do nosso total interesse.”, comentou o parlamentar.

Ele também destacou que além de trabalhar para ampliar as exportações de Mato Grosso do Sul, acredita ser importante o país buscar os investimentos chineses em setores importantes do nosso estado, como infraestrutura rodoviária (incluindo a Rota Bioceânica), ferrovias, produção de fertilizantes, entre outros.

Confira a lista de deputados e senadores que participarão da comitiva.

Fausto Pinato (PP-SP), presidente da Frente Parlamentar Brasil/China;

Carlos Zarattini (PT-SP), que é vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil/China;

Vander Loubet (PT-MS), que é vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil/China;

Luiz Fernando Faria (PSD-MG), que é vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil/China;

Gutemberg Reis (MDB-RJ), que é vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil/China;

Zeca Dirceu (PT-PR), que é líder do PT na Câmara dos Deputados;

Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), que é líder do MDB;

José Guimarães (PT-CE), que é líder do Governo na Câmara;

Alex Manente (Cidadania-SP), que é líder do Cidadania;

André Figueiredo (PDT-CE), que é líder do PDT;

Fábio Macedo (Podemos-MA), que é líder do Podemos;

Fred Costa (Patriota-MG), que é líder do Patriota;

Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que é líder do PCdoB;

Luís Tibé (Avante-MG), que é líder do Avante;

Daniel Almeida (PCdoB-BA), que é vice-líder do Governo no Congresso Nacional;

Túlio Gadêlha (Rede-PE), que é representante da Rede;

Eduardo da Fonte (PP-PE);

Júlio César (PSD-PI); e

Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP).

Os senadores convidados, além do presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG), são:

Renan Calheiros (MDB-AL), que preside a Comissāo de Relações Exteriores do Senado;

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que é líder do Governo no Congresso;

Vanderlan Cardoso (PSD-GO), que preside a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado;

Jaques Wagner (PT-BA);

Eliziane Gama (PSD-MA); e

Jussara Lima (PSD-PI).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.