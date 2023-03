Acumulada Mega-Sena pode pagar R$45 milhões neste sábado

Sortudos podem ganharam o prêmio da Mega-Sena do Concurso 2.575, que está em R$ 45 milhões neste sábado (18), a quem acertar as seis dezenas.

Ninguém acertou o jogo dono último concurso, realizado quinta-feira (16), e o prêmio acumulou. Foram sorteados os números 12 – 17 – 43 – 44 – 48 e 60.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.