Temperaturas amenas e possíveis ventanias estão previstas

A previsão do tempo para este sábado (18), é de chuvas isoladas com probabilidade de ventania em algumas regiões do Estado.

De acordo com o Cemtec, na Capital, a temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 25°C. Para Ponta Porã, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 26°C. No leste e no Bolsão, as temperaturas mínimas ficam em torno de 21°C e 22°C e a máxima pode chegar a 29°C.

Na região Norte do Estado, a mínima prevista é de 21ºC e a máxima de 27°C. Na região pantaneira, a mínima prevista para Corumbá é de 23°C e a máxima é de 27°C. Em Porto Murtinho, os termômetros registram máxima de 28°C.

Devido o extenso período de chuvas o alerta é de cuidado com áreas encharcadas e propensas para alagamentos.

