“Vamos consolidar as transformações que já iniciamos em Campo Grande”, afirma Adriane Lopes ao O Estado

Em entrevista ao jornal O Estado nesta segunda-feira (14), a prefeita de Campo Grande e candidata a reeleição, Adriane Lopes (PP), falou sobre a infraestrutura da Capital.

Com relação a um problema crônico que são os pontos de alagamentos registrados a cada chuva intensa, Adriane assegurou que deve repetir obras que deram certo, como foi o caso da obra realizada entre a Avenida Mato grosso e o Shopping Campo grande, onde aconteciam graves inundações. “Já temos estudos avançados para a realização de um trabalho neste sentido para solucionar as inundações na Avenida Rachid Neder e que deve ser implementado já no primeiro ano do nosso novo mandato”, afirmou a prefeita.

União da direita

“Desde o primeiro momento em que decidimos ir para a reeleição, apresentamos uma proposta de união de todos os setores conservadores e que não foi possível no primeiro turno, mas que, tendo à frente a senadora Tereza Cristina, está se consolidando na disputa do segundo turno”. Assim, Adriane Lopes disse que tem recebido apoio dos mais significativos líderes da Direita no Estado. Um dos principais apoios é do governador do Estado, Eduardo Riedel, que já teve seu apoio na disputa de 2022 e que agora junta-se ao seu projeto.

Protagonismo feminino

Adriane Lopes disse que a eleição deste ano é um marco histórico na política de Mato Grosso do Sul, sendo um exemplo para incentivar as mulheres a participarem do processo político. “Não falo em enfrentamento de mulheres e homens, mas sim em caminharmos juntos na procura pelo desenvolvimento da cidade, na melhoria para a condição de vida da população carente”, concluiu a prefeita.