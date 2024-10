Homem que atirou na cabeça da esposa pediu para a filha de 12 anos mentir para a polícia

O homem que matou a esposa, de 33 anos, com um tiro na cabeça na última quinta-feira (10), no bairro Mata do Segredo em Campo Grande, teria pedido para a filha, de 12 anos, mentir para os vizinhos e autoridades alegando ter sido ‘uma brincadeira’.

Segundo informações divulgadas pelas delegadas da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Elaine Benicasa e Analu Ferraz, durante coletiva de imprensa na manhã de hoje (14), o casal veio do estado do Paraná para Campo Grande há pouco tempo.

Detalhando a dinâmica do crime, as delegadas relataram que na noite do crime, a adolescente contou a versão que foi orientada pelo pai. “Ela explicou que o pai estava ‘brincando’ com a arma quando houve o disparo. Para justificar o fato da vítima estar ferida, a menina disse ainda que a mãe havia passado na frente bem na hora. Tudo isso para dizer que o tiro foi acidental”, disse Analu.

Muito abalada, a menor foi acolhida e levada para a delegacia, onde passou por uma escuta especializada, uma vez que era a única testemunha ocular do crime. “Durante a conversa aqui na DEAM, foi que ela contou a verdade, explicando que o disparo não foi acidental. A menina explicou ainda que foi orientada pelo pai, para que contasse que tudo não passou de uma brincadeira, antes dele fugir”, acrescentou a delegada.

De maneira mais lúdica, Benicasa mostrou como foi efetuado o disparo. Deixando ainda mais evidente que o tiro foi proposital.

Apesar de ter sido preso no fim de semana pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar e confessado o crime, o autor ficou em silêncio durante as oitivas realizadas na DEAM.

Agora o feminicída irá responder pelo crime de feminicídio, já com o novo pacote antifeminicídio com pena aumentada, podendo pegar pena de 20 a 40 anos de reclusão.