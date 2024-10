Tudum 2024: festival da Netflix que conquistou o mundo terá latas temáticas e gratuitas

O Tudum, criado pela Netflix, começou como um evento local em São Paulo, mas rapidamente se transformou em características globais. Em 2020, o festival teve sua primeira edição no Pavilhão da Bienal, na capital paulista, celebrando a cultura pop e aproximando os fãs de suas séries, filmes e artistas favoritos da plataforma de streaming.

Ainda em 2020, o Tudum se expandiu para além do festival e se transformou em um almanaque, que até hoje enfeitado como prateleiras de muitas casas brasileiras. A iniciativa foi um sucesso, celebrando o universo da Netflix com conteúdos exclusivos e curiosidades sobre suas produções.

O mesmo ano trouxe outra novidade: a primeira edição do Tudum como uma live virtual, inicialmente voltada apenas para o público brasileiro. A partir de 2022, porém, o Tudum deixou de ser um evento local para ganhar o mundo, com confirmação ao vivo que atingiram vários países, consolidando sua presença global. O evento do ano passado, realizado ao vivo no Brasil, foi considerado histórico, com enorme repercussão internacional.

O Tudum é uma verdadeira celebração dos fãs da Netflix, sempre inovando para surpreender e envolver seu público ao redor do mundo. Com shows, revelações exclusivas e participações dos maiores nomes do streaming, o evento se tornou uma referência na indústria do entretenimento.

