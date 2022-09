Valorização do servidores e Cultura permanecerão

Valorização do servidor público e incentivo a cultura permanecerão no governo de André Puccinelli (MDB), ele sendo eleito ao governo do Estado, conforme entrevista dada na Rede Educativa nesta manhã de sexta-feira (16).

“Fundação de Cultura detinha orçamento que através dos recursos financeiros fizéssemos cultura que não é apenas incentivar os músicos, dança e lançar livros mas sim um conjunto de atividades para melhorar o intelecto da população. Criamos a academia Sul Matogrossense de letras e teremos o FIC fundo de cultura para ter recursos orçamentários possa de verdade haver cultura no MS. Iremos triplicar o recurso do FIC e do Fundo de Cultura.” defendeu André.

André falou sobre seus projetos ao pequeno agricultor. “O agro é também agricultura familiar e irei fomentar a através do Governo para que possa dar a estes programas, e agricultura de tecnologia para através de uma agência de fomento possamos ter este retorno dado pelo campo. “, explicou André.

Sobre a valorização dos servidores ele prometeu reconhecer .”Temos incentivar os servidores públicos e assim ele rende bem e presta um bom atendimento a população. Faremos um contato téte a téte para que eles produzam melhor. O André virou moderninho, acessem nossas redes sociais. ”

André garantiu que sendo eleito irá trazer novos secretários e secretárias de forma igualitária dentro do seu governo.