Ex-global é preso por armazenar pornografia infantil após denúncia de estupro

O ator José Dumont foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (15), sob suspeita de armazenar pornografia infantil. De acordo com informações, o material foi encontrado na sua casa após o cumprimento de um mandato de busca e apreensão originado de uma denúncia de estupro de vulnerável.

Dumont já estava em investigação pela Dcav (Delegacia da Criança e Adolescente Vítima), pelo crime de abuso contra um menino. Segundo informações, o ator foi captado pelas câmeras de segurança do condomínio onde morava, beijando e tocando de maneira íntima uma criança de 12 anos. A policia afirmou que o suspeito se aproximou do jovem a cerca de 1 ano, oferecendo ajuda financeira e presentes para criar um vínculo com a vítima. A queixa de abuso partiu dos vizinhos de Dumont.

Após a policia receber a denúncia, foi realizado um mandato de busca e apreensão na casa do ator, localizada no Flamengo, no Rio de Janeiro. Nessa busca foram encontradas imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças, tanto no computador quando no celular do suspeito, que foi preso em flagrante.

De acordo com o artigo 241-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), é crime adquirir, possuir ou armazenar qualquer registro de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes, com pena prevista entre 1 a 4 anos de prisão e multa. A quebra de sigilo de dados de Dumont também foi autorizada pela justiça.

José foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav). No começo da noite de quinta (15), ele passou por uma audiência de custódia, que manteve a sua prisão preventiva. Até o momento a defesa de José Dumont não se pronunciou.

O ator iria participar da nova novela transmitida no Globoplay chamada “Todas as Flores”, mas após a divulgação da prisão, a TV Globo decidiu retirá-lo da obra.

“A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”, afirmou a emissora, em nota.

